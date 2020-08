Bruno, da dupla com Marrone, faz delação sobre mãe com covid-19 e pai doente

Bruno, da dupla com Marrone, contou que sua mãe acabou contraindo o coronavírus e que, por isso, decidiu ir ao hospital. A revelação foi feita durante uma participação no Encontro da última quinta-feira (6).

“Minha mãe pegou covid-19 agora, com 77 anos, mas também está bem. Foi medicada antes, já no hospital“, explicou ele a Fátima Bernardes. “Graças a Deus eu tive a condição de fazer isso por ela. Muita gente não tem condição, e acaba morrendo por falta de cuidado“, completou.

O sertanejo também comentou sobre a sua relação com o seu pai, que está doente há dez anos. Ao rever uma foto antiga na qual o patriarca posa junto com os seus três netos, ele se emocionou.

Bruno ainda revelou acreditar que o seu talento como músico deve se perpetuar através do filho Enzo, de 12 anos, que dá os primeiros passos na carreira artística. “Vim para o mundo para ser cantor e vou seguir“, declarou o jovem.

Apesar do interesse do filho, Bruno se mostrou cauteloso. “Eu queria saber realmente se ele tinha o dom, porque tem muita gente que acha que sabe cantar e tocar, mas, na verdade, vai ver não tem o dom real. Mas eu vi que o Enzo tinha um dom realmente e resolvi fazer um experimento gravando uma música com ele. A gente colocou na internet e explodiu“, explicou.

Confira: