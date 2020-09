Bruno, da dupla com Marrone, rasga elogios a Bolsonaro em live

Bruno, que faz dupla com Marrone, aproveitou um momento de sua recente live no YouTube para elogiar Jair Bolsonaro (sem partido). A mesma prática foi adotada por Gusttavo Lima, recentemente, em uma apresentação.

“Eu falo do Bolsonaro porque ele é um cara honesto. E o que o Brasil estava precisando era de pessoas honestas para limpar essa ‘disgramaiada’ que tava ai, tudo roubando a gente”, destacou Bruno, que já havia apoiado o uso de cloroquina para tratamento de coronavírus, assim como o político.

A informação foi confirmada pela coluna Sonar, do jornal O Globo, que também destacou o fato do presidente ter participado, através de uma mensagem em vídeo, da live de Gustavo Lima, no último sábado (29).

O show, cabe lembrar, representou a edição deste ano da Festa do Peão de Barretos, adiada para o ano que vem por conta da pandemia do novo coronavírus.

Na gravação, Bolsonaro lamentou a não realização do evento este ano e promete montar em um cavalo na edição de 2021.

“Eu sei que oito segundos é muito tempo para o peão que está em cima do boi. Para nós aqui quatro anos no Governo Federal também não é mole. Do fundo do coração, gostaria muito de estar ai”, disparou o presidente, que tem se dado bem com os sertanejos.