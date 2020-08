Bruno Gadiol revela expectativa para derivado de Malhação – Viva a Diferença

O ator Bruno Gadiol, que atualmente está no ar na reprise de Malhação – Viva a Diferença, estará vivenciando uma nova fase em sua carreira. Ele integra o spin-off da temporada, As Fives, produção que será exibida pelo Globoplay, com estreia prevista para novembro.

“É muito legal a emissora reprisar a novela um pouco antes de estrear a série no Globoplay, né? É ótimo para o público se reconectar a essa história. Nós do elenco temos um grupo no WhatsApp e de vez em quando conversamos, falamos sobre as novidades das nossas vidas. A amizade ficou desde a novela”, contou ele em entrevista à coluna de Patrícia Kogut, do jornal O Globo.

Já no campo musical, o ator vai lançar no próximo mês seu novo EP autoral, que foi intitulado de Relacionamento Aberto. O título da música acabou até mesmo aparecendo entre um dos assunto mais comentados do Twitter, nas últimas semanas.

O artista também falou sobre a repercussão do clipe. “Meu namorado me ligou dizendo que viu o nome da música entre os assuntos mais comentados por mais de um dia. Foi uma surpresa para mim!”, relatou o ator e cantor.

Bruno Gadiol admitiu que compôs a música baseado em uma decepção amorosa que sofreu no passado e que até hoje ele não consegue viver uma relação monogâmica.

“Meu namorado e eu até conversamos sobre isso recentemente. Nós somos bem românticos e concebemos essa ideia do romantismo só entre duas pessoas. Até acredito que amor e sexo são coisas diferentes, tenho o pensamento livre, mas não me sinto preparado para aplicar. Creio que quem topa é evoluído na questão do apego e do ciúme, o que ainda não é o meu caso. Anos atrás, eu me apaixonei por um cara e não sabia que ele namorava. Aí quando a gente ia se encontrar, ele começou a resistir. Foi aí que me explicou, que eu descobri que ele namorava e estava com medo de se envolver sentimentalmente com outra pessoa. Fiquei triste, mas tive que me afastar e seguir em frente”, revelou Bruno.