Bruno Gagliasso constrói casa na árvore com instruções de Rodrigo Hilbert

Pai de três filhos, Bruno Gagliasso resolveu fazer um cantinho especial em casa para a criançada. No Instagram, o ator mostrou que está montando uma casa na árvore para Titi, Bless e Zayn.

Em um vídeo, Bruno mostrou que contou com a ajuda do sogro, Roberto Baldacconi e de Rodrigo Hilbert para conseguir construir o espaço. Na vídeo chamada, o esposo de Fernanda Lima mostrou que já havia construído uma casinha assim para os filhos e deu algumas dicas.

“Estou falando diretamente da Toquinha da Maria. A gente colocou aqui na nossa, tábua de 30 e caibro. E ficou bem legal, as crianças adoram”, explicou Rodrigo, que mostrou o espaço para os pequenos.

“Tenho certeza que a tua vai ficar incrível também. O que importa, meu amigo, não é nem a casa, a casa pode ser até de palito de fósforo, o que importa é essa troca que a gente tem com as crianças. É poder ensinar e poder aprender com eles”, incentivou o apresentador.

Os seguidores de Bruno Gagliasso resgataram memórias ao ver a construção da casinha. “Tenho 61 anos, quando era criança adora fazer cabana, catava pau no mato, folhas da bananeiras de Coco, o que achasse e fazia, era bom demais….é legal ver vocês construindo a casinha, toda criança gosta“, relatou uma internauta. “Meu pai também fez uma casa na árvore pra nós. Esse vídeo me trouxe tantas memórias boas”, lembrou outra.