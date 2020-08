Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank revelam diminuição de sexo durante gravidez

Após o nascimento de Zyan, no último dia 8, Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank retomaram as atividades. Em um vídeo publicado no canal do YouTube da famosa, o casal trocou de celular e revelou os segredos que costumam guardar um para o outro.

Ao vasculhar o aparelho do marido, a atriz se surpreendeu ao descobrir uma busca por “sexo na gravidez”. Ao ser exposto, o galã tentou se explicar: “Porque isso ainda é uma questão pra gente“, justificou.

“Não ficou uma questão“, rebateu a youtuber. “Mas uma questão não é um tabu, estou dizendo que a gente ainda fala sobre. Porque fazer fazer… É mais falado do que feito“, devolveu Bruno.

Gioh tentou explicar a falta a prática durante os meses de gestação e também no período do pós-parto. “Tenho dormido muito. Eu estou muito cansada“, desculpou-se a loira. “Sim, tem muito soninho“, concordou ele.

Recentemente, Giovanna Ewbank chamou a atenção dos fãs ao publicar uma foto na qual aparecia de corpo inteiro, exibindo boa forma poucos dias após dar à luz a Zyan, seu terceiro filho

Na imagem, a atriz surgiu de pijama, aparentemente no closet de sua residência. “Bom dia pra você que dormiu a noite inteira… Porque não foi meu caso. Mas o amor e nosso corpo são muito perfeitos mesmo, superam tudo!“, escreveu ela na legenda do post.

“Porque mesmo sem dormir direito há uma semana, estou tão feliz e tão realizada! Fico aqui ansiosa só esperando a hora pra dar de mama de novo. Obrigada, Deus“, continuou.

