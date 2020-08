Bruno Gagliasso revela o que fez para Titi e Bless não sentirem ciúmes de Zyan

Com a chegada de mais um integrante na família, Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank precisaram repensar a rotina ao lado dos filhos. Durante um bate-papo com Dira Paes, na live da Unesco com a Fundação Souto Vidigal, o ator confessou que começou a fazer coisas engraçadas, como falar com “voz de bebê“.

“Eu me peguei falando igual a um louco com o Zyan. Coisa que eu não fiz com o Bless e a Titi. Parei para pensar: ‘Por que estou falando assim?’. Será que é porque eu acho que fica mais fácil para ele entender? (risos)”, questionou.

De acordo com o galã, os pequenos Titi e Bless estão adorando a companhia do novo irmão e ajudam nas tarefas do dia a dia. “É muito importante essa interação deles. A gente procurou trazer muito eles para evitar ciúmes, que eles mesmo se afastassem. Demos responsabilidades de irmãos mais velhos para eles“, contou.

O artista afirmou ainda que as circunstâncias que envolveram gravidez foram de surpresa para o casal. “A gente não esperava a Giovanna ter engravidado. Foi um susto, mas um susto bom. Além de ser novo, por ser um filho que veio da barriga, é muito novo porque a gente está em uma pandemia. O cuidado tem que ser maior“, finalizou.

A pequena Titi revelou recentemente durante uma gravação que algumas coisas mudaram em casa com a chegada de Zyan. “Mamãe não está mais gritando. Aleluia!“, disparou a pequena. “Aleluia! Mamãe não grita mais e agora só fala baixinho“, concordou a apresentadora através dos Stories do Instagram.