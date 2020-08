Bruno Gagliasso se emociona ao dar primeiro banho de chuveiro no filho

Bruno Gagliasso casou-se com Giovanna Ewbank em 2010. Com ela, adotou duas crianças no Malawi e há pouco mais de um mês tiveram o primeiro filho biológico. O ator apareceu com o pequeno Zyan, num momento especial que também gritava singeleza.

O galã compartilhou em seu perfil do Instagram, na noite deste sábado (15), fotos em que aparecia com o herdeiro no braço. No início da legenda da publicação, o marido de Giovanna exaltou sua família: “Zyan está descobrindo o mundo e com ele estou conhecendo novas experiências da vida. Mais uma vez! A chegada de um filho sempre transforma tudo ao redor. Foi assim com a Chissomo, com o Bless e não seria diferente agora”.

Bruno se emocionou ao dar o primeiro banho em Zyan e contar como tudo aconteceu, em descritivos detalhes: “Essa semana dei o primeiro banho de chuveiro dele e foi um momento bem especial entre pai e filho. Confesso que estava inseguro, mas a forma como Zyan me olha faz tudo virar força. Seus olhinhos fixos em mim, atentos, criando uma conexão linda, como se ele fosse capaz de compreender o meu medo e dissesse ‘calma, tá tudo bem, papai’”.

“E acho mesmo que ele entendeu e deu seu recado. E essa nossa nova ligação, feita de amor e olhares, encheu meu coração de paz. Quem diria que um dia eu ficaria emocionado por tomar banho!? Coisas que a paternidade nos dá de presente. Te amo, filho. Amo aprender com você. Amo tudo que já existe entre nós”, finalizou o ator, rendendo-se pela fofura e transbordando amor pelo bebê.

O clique postado por Bruno Gagliasso ultrapassou a barreira de 1 milhão de likes e recebeu o prestígio de várias celebridades. “Vida linda e longa pro Príncipe Zyan! Deus ilumine ainda mais essa Família linda, Querubim”, escreveu Nany People, que já trabalhou com o orgulhoso papai em O Sétimo Guardião. “É uma foto que já vem com legenda poderosa”, ponderou Zélia Duncan.

Confira: