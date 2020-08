Bruno Reis projeta disputa da Série B com a Ponte Preta: “Campeonato muito difícil”

Próximo da estréia da Ponte Preta pela Série B do Campeonato Brasileiro, o volante Bruno Reis destacou a dificuldade do torneio nacional e apontou que o principal objetivo da Macaca é garantir o acesso à primeira divisão.

“A série B é um campeonato muito difícil. Nós vamos enfrentar equipes fortes, bem qualificadas. O nosso maior objetivo agora é brigar pelo acesso, um clube como a Ponte Preta merece estar na primeira divisão do futebol brasileiro, e vamos lutar por isso”, disse Bruno Reis.

O volante ainda afirmou que a Ponte Preta chega confiante para a Série B após ter encerrado o Campeonato Paulista na fase semifinal.

“Esses jogos finais do Paulistão foram muito importantes para a gente recuperar a nossa confiança. A gente recuperou um espírito de equipes muito forte. Eu acredito que esses jogos vão fazer diferença. Se a gente conseguir manter esse mesmo espírito, essa mesma pegada, a mesma competitividade para série B, tenho fé que a gente pode fazer um grande campeonato e conseguir consequentemente o acesso”, completou o jogador.

A estreia da Macaca na Série B do Brasileirão está marcada para o próximo sábado (8), às 21h (de Brasília), diante do América-MG. A partida ocorre no Canindé.