Bug no Facebook exibe imagem pornográfica em links compartilhados

Na manhã desta quinta-feira (27), alguns usuários do Facebook reportaram um grave erro na rede social, que está exibindo imagens pornográficas em links compartilhados e em anúncios patrocinados.

Com isso, as imagens das publicações são substituídas por outras de conteúdo pornográfico. Apesar da alteração, ao clicar nos links, os usuários são encaminhados para as páginas corretas. O erro afetou posts em grupos e páginas, sobretudo de grandes veículos de comunicação, como O Globo, Estadão e G1.

Geek Publicitário/Reprodução

Aparentemente, nem todos os usuários foram afetados. Até o momento, não foi identificado um padrão ou a origem do erro, tampouco quando exatamente ele teve início. O Facebook ainda não deu detalhes sobre a situação e, ao que parece, ainda está investigando a falha.

Ao ser questionado pela revista Estadão, a rede social apenas respondeu: “Estamos cientes de que algumas pessoas estão vendo conteúdos impróprios no Facebook que violam nossas políticas. Estamos trabalhando para remover esses conteúdos o quanto antes”.

Na tarde desta quinta-feira, a rede social bloqueou a prévia de imagens em algumas publicações até que uma solução definitiva seja encontrada.