Bug no iOS 14 deixa Instagram Stories com tela preta

Nesta semana, a Apple disponibilizou para iPhones o quinto beta do iOS 14, nova versão do sistema operacional móvel. Voltado para desenvolvedores e com uma versão beta pública, não é recomendado atualizar agora por conta de bugs. O mais recente descoberto impede usuários de publicarem no Instagram Stories.

Em fóruns e redes sociais, usuários compartilham as experiências de não funcionamento. O bug é descrito da seguinte forma: ao tentar publicar algo nos Stories, seja da galeria ou uma foto tirada na hora, o aplicativo exibe uma tela preta.

Foi identificado, também, que nem todos usuários do iOS 14 beta 5 têm experienciado o mesmo bug. No entanto, durante nossos testes no TecMundo conseguimos reproduzir o problema:

Bugs em versões beta de sistemas operacionais são comuns, por isso não é recomendado instalar atualizações do tipo em celulares e dispositivos de uso pessoal. Caso a curiosidade seja maior, de fato, instalar uma versão beta pública do iOS é bastante fácil.

Qual a solução?

Não é tão simples apostar quando uma correção definitiva será lançada. É por isso que os desenvolvedores têm o trabalho de otimizar seus aplicativos para as novas versões dos SO.

No caso deste bug específico, o próprio Instagram possui ferramentas que podem “burlar” o problema e seguir publicando nos Stories. Divulgado pelo youtuber Adrián Lahoz, o “hack” de publicar fotos pode ser feito da seguinte forma:

é preciso abrir o app do Instagram e acessar a área dos Stories

tirar uma foto aleatória, que será sobreposta depois

escolher a ferramenta de ‘adesivos’ e selecionar uma foto da galeria ou tirada na hora

aumentar a imagem para que cubra a foto anterior, preenchendo a tela

Bug causado no Instagram Stories em um iPhone com iOS 14 beta 5.Fonte: Joyce Macedo/TecMundo

Para vídeos, basta que o usuário faça o upload do arquivo usando o ‘Reels’, ferramenta que compete com o TikTik, e na hora de publicar somente adicioná-lo aos Stories. Tudo isso é um pouco mais trabalhoso, pois são apenas soluções temporárias.