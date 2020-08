Bug no Windows 10 faz Chrome e outros apps esquecerem suas senhas

A saga dos inúmeros bugs no Windows 10 build 2004 continua. Desta vez, um problema misterioso está afetando o gerenciador de credenciais do sistema, fazendo com que todo tipo de senha e login salvos no dispositivo sejam esquecidos.

De acordo com relatos identificados pelo Windows Latest, o bug é capaz de afetar navegadores como o Chromee o próprio Microsoft Edge, fazendo com que eles desloguem de todos os sites e serviços salvos anteriormente.

Aplicativos como o Outlook e o OneDrive também são deslogados a cada vez que as máquinas são reiniciadas, algo também observado por usuários de VPNs. Produtos da Adobe também podem sofrer com o bug.

Se você não entendeu a dimensão do problema, imagine abrir seu navegador e, toda vez que for ler um email ou acessar alguma rede social, você precisar digitar sua senha e nome de usuário. Para quem usa autenticação em duas etapas, o problema é ainda pior. Felizmente, o problema parece atingir apenas uma parcela dos usuários.

Problema faz com que o sistema esqueça todas as senhas salvas localmente (Reprodução/Windows Latest)Fonte: Reprodução/Windows Latest

Apesar das reclamações nos fóruns de suporte da Microsoft, a empresa ainda não conseguiu enviar uma correção para o problema por meio do Windows Update. Ainda assim, existem pelo menos dois procedimentos que podem corrigir a falha.

Primeira opção

Acesse Configurações > Contas > Suas Informações e clique em “Entrar com uma conta local”. Após logar com uma conta local, reinicie o sistema e volte nessa tela para reconectar o computador com sua Conta Microsoft novamente.

Segunda opção

Na busca do Windows digite “Promp de comando” e execute o aplicativo como administrador do sistema. Dentro da janela, digite a seguinte linha de comando e dê Enter: sfc /scannowDism /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth

Clique com o botão direito do mouse para “Executar como administrador”

Se nada funcionar, você precisa voltar para a build 1910 do Windows 10 ou aguardar a Microsoft enviar uma correção via Windows Update.