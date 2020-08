Bunge abre vagas para Programa de Traine 2020; últimos dias de inscrição

A Bunge, empresa de alimentos e agronegócio, vai receber até amanhã, 13 de agosto, as inscrições do Programa de Trainee 2020, destinado aos recém-formados e profissionais com até três anos de formação.

Podem participar do processo os graduados em áreas como administração, agronomia, economia, ciências da computação, comércio exterior, contabilidade, engenharia química, engenharia de alimentos e tecnologia.

De acordo com informações da empresa, o processo seletivo tem duração de dois meses e conta com quatro etapas. Além das três fases tradicionalmente remotas, a última etapa será em formato remoto neste ano.

Você Pode Gostar Também:

“Os trainees que ingressam na Bunge participam de um programa que prevê o desenvolvimento desses jovens profissionais em aspectos técnicos e comportamentais, permitindo que tenham total imersão no negócio da empresa e criem projetos específicos para responder aos desafios das áreas de negócio da companhia”, explica a gerente de Gestão de Talentos da Bunge, Lívia Medeiros.

Além da remuneração no valor de R$ 6,5 mil, os trainees receberão benefícios adicionais, como vale refeição, assistência médica, estacionamento, vale transporte, seguro de vida e outros.

Inscrição

Os interessados em participar do processo seletivo da Bunge devem cadastrar currículo no site oficial. O prazo de inscrições ficará aberto até 13 de agosto