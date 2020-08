Burger King implementa assistente de IA da IBM para colaboradores

Buscando facilitar a comunicação com funcionários, a Burger King do Brasil implementou uma assistente virtual com inteligência artificial chamada TOP (Tecnologia Orientando Pessoas) utilizando o IBM Watson Assistant, na nuvem pública da IBM. Criada em 2019, a novidade, conectada ao WhatsApp, fornece as principais informações sobre os processos de recursos humanos, que passaram a estar rapidamente disponíveis para mais de 18 mil colaboradores em seus dispositivos móveis.

Segundo a empresa, a plataforma contribui, também, para disseminar o posicionamento da companhia em relação a diversos temas, principalmente no período de pandemia. Entre as consultas mais realizadas por meio de perguntas e respostas, estão dúvidas sobre salário, remuneração e benefícios.

Marcia Baena, vice-presidente de Gente & Gestão, explica as vantagens do recurso: “O principal objetivo da TOP é estar próximo do nosso colaborador e facilitar o acesso à informação. A tecnologia tem um papel primordial em habilitar essa conexão, ainda mais em um momento no qual confiança, segurança e velocidade são tão críticas.”

Burger King do Brasil aprimora comunicação com mais de 18 mil colaboradores utilizando IA.Fonte: Reprodução

Reconhecendo cada funcionário pelo número de telefone e CPF cadastrados no sistema, segundo a Burger King, a TOP garante a confidencialidade de quem realiza consultas a respeito de 60 assuntos e responde por mais de 50% dos chamados – tendo atendido mais de 1.100 perguntas em média por dia durante abril e fornecido mais de 33.100 respostas no mês.

Devido a atualizações feitas em conjunto com a IBM, trabalhadores também têm à sua disposição conteúdo oficial do Ministério da Saúde sobre o coronavírus e informações sobre a covid-19 disponíveis em mais de 30 respostas, como orientações sobre EPIs, grupos de risco, condução para utilização dos espaços, entre outras.

Marco Kalil, vice-presidente de IBM Services da IBM Brasil, celebra a parceria: “Para a IBM, é motivo de grande orgulho ser o parceiro dessa jornada de reinvenção para que eles possam se concentrar no que há de mais importante: a segurança e a saúde das pessoas.”