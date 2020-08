Cabeludo, Cid Moreira resgata capa de revista e dá aula de juventude

Cid Moreira compartilhou com os fãs um clique raro no Instagram. Revisitando imagens antigas, fotos e capas de revistas, o famoso encontrou uma capa em que apareceu na época em que comandava o Jornal Nacional, na Globo, e destacou a importância de “aproveitar a juventude”.

A revista estampou Cid na capa com a seguinte frase: “Como ser mais jovem, mais viril e mais saudável”. “Olha só o que achei nos meus guardados! Essa é a capa sobre um livro de beleza e saúde! Como o tempo nos surpreende!”, refletiu o veterano, que em seguida lembrou de uma conversa com o escritor Nelson Rodrigues.

“[Ele] Me disse numa festa, enquanto eu estava dando autógrafos: ‘Aproveita meu filho que tudo isso vai passar’, e não é que passou mesmo…”, disse o jornalista de 92 anos. “Quem vê esse ‘sinhôzinho’ aqui não pode imaginar esse homem da capa do livro. Como diria o rei Salomão: ‘É tudo vaidade’. É como correr atrás do vento!”, completou.

“Tudo de bom pra vocês e aproveitem a juventude, se divirtam e sejam boas pessoas… E não se esqueçam do seu Deus que irá acolhê-lo na idade avançada…”, finalizou o contratado da Globo.

Querido pelos profissionais da TV, pelo público, e em casa. O amor ficou no ar, literalmente, durante a participação de Cid Moreira no É De Casa no último dia 15. O ex-âncora foi surpreendido pela própria esposa, Fátima, durante uma participação no matinal da Globo. Ele comentava sobre a sua paixão por cultivo de plantas quando a companheira invadiu a entrevista com um beijo carinhoso.

