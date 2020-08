‘Cabine de holograma’ projeta pessoas em tamanho real

Para complementar as videochamadas, uma empresa de Los Angeles desenvolveu uma cabine de holograma para diálogos com pessoas em tamanho real. A invenção da companhia Portl Inc é tão grande quanto uma cabine telefônica e promete aprimorar a comunicação a distância.

O Holoportl, como é nomeado, é uma caixa branca de 2,1 m de altura, 1,5 m de largura e 0,6 m de profundidade e exige uma tomada comum para funcionar. A comunicação exige uma simples câmera e um fundo branco, com distância o suficiente para enquadrar todo o corpo.

Incluindo uma câmera no topo, alto-falantes nas laterais e microfones, a cabine de “teletransporte” consegue levar o usuário “a qualquer lugar”, descreve David Nussbaum, presidente-executivo da Portl Inc. É possível interagir com os ouvintes como em encontros presenciais, em tempo real e em escala real, direto do Holoportl.

Não é uma ferramenta muito prática para o dia a dia, considerando seu enorme tamanho e a necessidade de espaço para o ambiente de gravação. Ainda assim, a companhia se vê capaz de proporcionar uma nova experiência na comunicação remota e “conectar famílias que não se veem há meses”, destaca Nussbaum.

A ferramenta não se limita às chamadas por hologramas e expande sua atuação também para estudos de história: o dispositivo é capaz de exibir uma figura histórica capaz de responder perguntas, através de softwares de inteligência artificial adicionais.

Por outro lado, o Holoportl não é um produto acessível. Seu custo inicial chega a US$ 60 mil e recursos extras — como a inteligência artificial — somam US$ 85 mil a cada adição. Nussbaum afirma que a companhia trabalha em uma versão reduzida para ambientes domésticos. Esse modelo ‘de mesa’ deve estar disponível no início de 2021 e não tem preço revelado até o momento.

Para conferir mais detalhes sobre o dispositivo, acesse o site oficial da Portl Inc. Além das ideias inéditas descritas pelos desenvolvedores, o Holoportl esteve presente na última edição da Comic Com e demonstra em detalhes como é “se transportar” para dentro da cabine.