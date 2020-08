Cachorros invadem programa da GloboNews e causam saia justa ao vivo

O Estúdio i foi marcado por dois momentos inusitados durante a edição desta quinta-feira (20). As situações presenciadas pelos telespectadores da GloboNews foram motivadas pelos cachorros de estimação dos comentaristas Valdo Cruz e Natuza Nery.

Tudo começou quando Valdo estava conversando com Maria Beltrão quando ele deixou escapar um “sai”, como se estivesse pedindo para que alguém saísse de perto. A apresentadora não aguentou e entregou o colega.

“Ó, o Valdo levantou ali para expulsar o cachorro. Estamos de olho. Eu não admito que o cachorro seja dispensado desta forma. Vou abrir divergência”, brincou a âncora. “Olha lá, ele levantou. Tadinho do cachorro. Ele nem está latindo hoje, nem se manifestou”, observou.

Conformado com a interrupção, Valdo apresentou ao público o seu cão, Shiroo – “branco”, em japonês. “O Shiroo estava querendo entrar aqui. Ele ia criar uma confusão. Ele não é pequenininho, ele é muito grande, Maria”, argumentou Cruz.

Beltrão disse que o animal se tornou o novo queridinho do programa. “A pedidos, querem ver o Shiroo a qualquer momento”, avisou a estrela da GloboNews. Logo depois, Natuza Nery entrou na onda: “Se o Valdo mostrar o Shiroo, eu quero mostrar a Lola também”.

A gafe veio à tona em meio aos comentários sobre a votação do Senado, que na última quarta-feira (19) derrubou o veto do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) ao aumento dos servidores públicos até 2021. “Se o Valdo fracassou retumbantemente em fazer o comentário com o Shiroo perto, quero ver se a Natuza Nery conseguirá comentar o auxílio emergencial com a Lola no colo”, desafiou Maria.