Cadastro SUS é obrigatório e vai até o final do mês; como fazer

Os moradores de Salvador, na Bahia, têm até a segunda-feira (31) para fazer o recadastramento obrigatório do cartão do Sistema de Saúde Unificado (SUS). A ação é exigida para todas as pessoas, mesmo aquelas que possuam um plano de saúde particular. O recadastramento inclui a atualização de registros já existentes e a criação de novos cadastros.

Como fazer o recadrastramento?

Existem duas formas de fazer a atualização do cadastro SUS: uma pela internet e a outra presencial. Quem optar pela forma online, apenas precisa preencher o formulário digital que está disponibilizado no site do recadastramento.

Aqueles que preferirem fazer de forma presencial, precisam ir a uma das 152 Unidades Básicas da rede municipal com os seguintes documentos:

RG ou Certidão de Nascimento;

CPF ou Cartão SUS;

Comprovante de residência (com o nome do usuário ou de parente de 1º grau).

Com o intuito de evitar aglomerações, uma pessoa da família estará autorizada a fazer o registro para os demais moradores da residência – caso apresente toda a documentação necessária.

Por que é preciso fazer o cadastro?

A atualização é uma determinação do Governo Federal, que utilizará o recadastramento como uma espécie de medidor para auxiliar na transferência de recursos da União para as prefeituras. A ação serve, por exemplo, para garantir o cuidado contínuo de pessoas com doenças crônicos, disponibilização de vacinas e, também, tratamento de pessoas acometidas por covid-19.

Por conta disso, mesmo quem tem um plano de saúde ou nunca utilizou o SUS precisa fazer o cadastro. Somente estarão livres da obrigatoriedade aqueles que já tiverem feito o registro com um agente comunitário. Se não for o seu caso, fique atento porque a data limite é nesta segunda-feira, dia 31.