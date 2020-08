Caetano Veloso celebra aniversário em live ao lado dos filhos

Completando 78 anos, Caetano Veloso foi vencido pelo apelo dos fãs, e da produtora e esposa Paula Lavigne, e decidiu fazer uma live. Ao lado dos filhos Tom, Zeca e Moreno Veloso, o cantor fez a transmissão online nesta sexta-feira (7).

“Estou fazendo no dia do meu aniversário porque o Gil fez no aniversário dele, mas não comparem. A de Gil foi aquela precisão. Só ensaiamos uma vez! Eles estavam ensaiadíssimos, mas também não precisava muito, porque todo mundo ali tem uma destreza musical, uma beleza! Somos uma família de músicos, bem família“, disse o baiano.

A apresentação, que foi exibida pelo Globoplay, começou às 21h30 e contou com sucessos como Leãozinho, Milagres do Povo, Tigresa, Coisa Acesa e muitas outras músicas.

Feliz por estar com os filhos, principalmente Moreno, que não via desde fevereiro e com quem cantou a nova música Talvez, o artista disse: “Vejo mais Zeca e Tom, Zeca mais“.

Como não poderia faltar, a hora do “parabéns” chegou. A música clássica de aniversário foi cantada pelos filhos e pela equipe de Caetano Veloso, que assoprou as velinhas e ainda dançou a música How Beautiful Could a Being Be.

Confira:

Eu não sabia que precisava tanto ouvir O Leãozinho nessa live até ouvir O Leãozinho nessa live! ❤️ #CaetanoNoGloboplay pic.twitter.com/QMXg49yrqy — globoplay (@globoplay) August 8, 2020

Eu esperei tanto por esse momento, Brasil… 🗣️🗣️🗣️ 🎶 Deixa eu dançar pro meu corpo ficar odara 🎶 #CaetanoNoGloboplay pic.twitter.com/dfcw7tILlm — globoplay (@globoplay) August 8, 2020