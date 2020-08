Caio Alexandre, volante do Botafogo, rememora treino com a Seleção Brasileira

O volante Caio Alexandre vem sendo um dos destaques do Botafogo na temporada. O jogador saiu da equipe alternativa no começo do ano para titular sob o comando de Paulo Autuori.

Caio Alexandre já “passou” pela Seleção Brasileira. Na preparação do Brasil para a Copa do Mundo de 2018, o volante foi chamado para completar alguns treinos sob o comando de Tite.

“É um dia que está marcado na minha vida para sempre, foi um dos melhores momentos poder viver aquilo. Tinha acabado de enfrentar o Corinthians na semifinal, fiz gol, e no dia seguinte fui chamado para fazer um jogo-treino pelo profissional contra a Portuguesa. Antes do treino, o Barroca falou que tinha uma notícia boa para mim e disse: ‘O Cléber, auxiliar do Tite, me ligou, falou que precisava de um volante porque o Casemiro estaria na final da Champions. E e vou mandar você’. Aí eu, já quase chorando, dei um abraço no gordinho agradecendo”, disse ao canal do TF.

O volante lembrou que aprendeu muito mesmo em pouco tempo.

“Minha mente ficou mais na Seleção do que no treino. Conheci pessoas que me ajudaram muito por alguns conselhos que recebi, estando ali com Neymar, Gabriel Jesus, Thiago Silva, que são ídolos para todos nós. Vivenciar aquilo lá foi sensacional”, declarou.

O Botafogo segue com os treinos visando o Campeonato Brasileiro. Com a estreia adiada, os alvinegros só entram em campo na próxima quarta-feira, contra o Bragantino, em Barueri.