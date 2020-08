Caio Blat e Luísa Arraes gravam remotamente episódio de Amor e Sorte

Caio Blat e Luísa Arraes serão um dos protagonistas da série Amor e Sorte, com previsão de estreia para setembro na Globo. A produção vai contar histórias sobre relacionamentos em tempos de pandemia e isolamento social.

As gravações são realizadas de maneira remota com casais e duplas de atores que estão passando a pandemia conjuntamente. Coube a eles trabalharem nas histórias, organizar e produzir as filmagens em suas casas, contando com apoio remoto da emissora.

No episódio, o casal recria cenas marcantes do cinema para escapar do tédio. Nas fotos, tiradas pelos próprios artistas, Caio e Luisa gravaram uma passagem metalinguística, encenando um filme dentro do episódio.

Eles também escreveram parte do episódio junto com o diretor Jorge Furtado. As informações são da jornalista Carla Bittencourt, do jornal Extra.

Caio Blat havia firmado uma parceria com Pedro Vasconcelos para ser um dos diretores de Além da Ilusão, uma das próximas novelas na fila do horário das 18h.

Além do casal de famosos, Tais Araújo, Lázaro Ramos, Fernanda Montenegro e Fernanda Torres também farão parte da série. “O único critério era a segurança dos atores e, por isso, eles iam fazer tudo sozinhos”, afirmou Jorge Furtado em entrevista ao ..

“A gente criou toda uma engenharia para conseguir isso, desde entregar o equipamento a trabalhar com a equipe remotamente”, completou.