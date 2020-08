Caio Castro e Grazi Massafera aparecem juntos mais uma vez e fazem sucesso

O envolvimento entre Grazi Massafera e Caio Castro começou a ser levantado em setembro de 2019, entre especulações da imprensa e fotos misteriosas do casal. Os dois passaram a falar mais sobre o envolvimento em abril de 2020 e desde então não escondem o clima romântico.

“TBT de quando a gente viajava pelo mundo afora! Primeiramente, boa noite”, escreveu Caio na legenda de uma publicação que fez na quinta-feira (27), no Instagram, aparecendo abraçado com Grazi, no que parecia ser uma lancha, num passeio marítimo.

O clique ultrapassou 1 milhão e 300 mil curtidas, recebendo inclusive comentários de famosos. “Ave maria”, disparou Giovanna Lancelloti, com um emoji de coração. “Delícia”, escreveu Juliana Paes, acompanhado do mesmo emoji. “Casal lindo Deus proteja”, desejou a cantora Simony.

Os fãs do casal não deixaram de marcar presença, como um deles que comentou o seguinte: “Cada dia mais rendido por vocês dois, é muita lindeza”. Outra pessoa completo com uma sugestão inusitada: “Um absurdo de beleza nessa imagem. Já fico imaginando filhos lindos de vocês dois”.

Recentemente, Grazi Massafera foi entrevistada pela Quem e falou da hipótese de ter mais outro(a) filho(a): “Aí eu te falo: se eu tiver outro filho, eu não pego trabalho em seguida porque foi sofrido para mim. Sou canceriana, então o primeiro ano da Sofia fiquei praticamente fora de casa. Tinha dia que chegava, ela estava dormindo, eu saía, ela estava dormindo, eu voltava, ela estava dormindo. Comecei a entrar em pânico, não conseguia vê-la acordada”.

A namorada de Cauã Reymond é mãe de Sofia, fruto do relacionamento extinto — entre 2007 e 2013 — com Cauã Reymond. O ator, por sua vez, não tem nenhum filho e já se relacionou com famosas como Maria Casadevall.