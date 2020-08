Caixa abre 770 agências em horário excepcional neste sábado (22)

Neste sábado, 22 de agosto, centenas de agências da Caixa Econômica Federal abrirão por todo o Brasil. As agências ficam abertas entre 8h e 12h para atender beneficiários do auxílio emergencial de R$ 600 e trabalhadores que têm direito ao FGTS emergencial.

Ao todo, 770 agências por todo o país irão abrir para atender esse grupo. Entre os beneficiários do auxílio emergencial, poderão fazer o saque os nascidos entre janeiro e junho; os nascidos em junho podem fazer as operações a partir de hoje.

Já os trabalhadores beneficiários do FGTS emergencial nascidos entre janeiro e março poderão fazer saque e transferência; os nascidos em março podem fazer a partir de hoje. O calendário, feito de acordo com o mês de aniversário dos cidadãos e liberado aos poucos, geralmente uma vez por semana, foi criado dessa forma para evitar aglomeração nas agências. A lista completa de agências que abrem neste 22 de agosto são informadas no site.

A Caixa alerta que não é necessário chegar às agências antes do horário de abertura, às 8h da manhã. Segundo a instituição, todos que chegarem ao local durante o horário de funcionamento serão atendidos.

Tanto os beneficiários do auxílio emergencial quanto os do FGTS emergencial receberam os valores, de R$ 600 ou de até R$ 1.045, respectivamente, em conta poupança social digital da Caixa. Inicialmente, o dinheiro só pode ser utilizado pelo app Caixa Tem.