CAIXA abre mais de 700 agências HOJE para auxílio emergencial de R$600 e FGTS

Neste sábado, 1º de agosto, a Caixa Econômica Federal (CEF) confirmou que abrirá mais de 700 agências por todo o Brasil. A abertura das agências acontece para atender beneficiários do FGTS emergencial e do auxílio de R$ 600. Elas ficam abertas das 8h às 12h.

O atendimento deste sábado será feito para mais de 7,4 milhões de brasileiros que ganharão a liberação de saque e transferência dos benefícios. Poderão ser atendidos os beneficiários nascidos em fevereiro e em março. Quem nasceu em janeiro e teve o saque e transferência liberados sábado passado, dia 25 de julho, também poderão ser atendidos.

Atualmente, além do FGTS emergencial, a Caixa faz pagamento da primeira, segunda, terceira e quarta parcela do auxílio emergencial de R$ 600 para diferentes grupos.

Esses grupos receberam a parcela de R$ 600 inicialmente em conta poupança social digital. Apenas os beneficiários do Bolsa Família não precisam aguardar um segundo calendário para fazer o saque. Para esse grupo, o pagamento ocorre da mesma forma que os do Bolsa tradicional. A situação do auxílio emergencial pode ser consultada no site.

Para os beneficiários do FGTS emergencial, o saque será liberado para os nascidos em janeiro. Os nascidos em fevereiro poderão fazer a movimentação a partir do próximo sábado, dia 8 de agosto.

Calendário de saques do FGTS de até R$1.045

Mês de nascimento Crédito em conta Saque ou transferência Janeiro 29 de junho 25 de julho Fevereiro 6 de julho 8 de agosto Março 13 de julho 22 de agosto Abril 20 de julho 5 de setembro Maio 27 de julho 19 de setembro Junho 3 de agosto 3 de outubro Julho 10 de agosto 17 de outubro Agosto 24 de agosto 17 de outubro Setembro 31 de agosto 31 de outubro Outubro 8 de setembro 31 de outubro Novembro 14 de setembro 14 de novembro Dezembro 21 de setembro 14 de novembro

Sobre o novo Calendário do Auxílio Emergencial de R$600

O novo calendário do auxílio emergencial, pago no valor de R$600, foram divididos nestes quatro ciclos:

Quem recebeu a primeira parcela em abril: A 4ª e a 5ª parcela serão pagas entre 22 de julho e 30 de setembro;

A 4ª e a 5ª parcela serão pagas entre 22 de julho e 30 de setembro; Quem recebeu a primeira parcela em maio: A 3ª, a 4ª e a 5ª parcela serão pagas entre 22 de julho e 13 de novembro;

A 3ª, a 4ª e a 5ª parcela serão pagas entre 22 de julho e 13 de novembro; Quem recebeu a primeira parcela entre 1º de junho e 4 de julho: A 2ª, a 3ª, a 4ª e a 5ª parcela serão pagas entre 22 de julho de 30 de novembro;

A 2ª, a 3ª, a 4ª e a 5ª parcela serão pagas entre 22 de julho de 30 de novembro; Quem se cadastrou no auxílio entre 17 de junho e 2 de julho: As cinco parcelas serão pagas entre 22 de julho e 30 de novembro.

