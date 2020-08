Caixa autoriza dois novos empréstimos com excelentes condições de pagamento

A Caixa Econômica Federal faz saber aos interessados a abertura de duas linhas de crédito com melhores condições de mercado para quem é pessoa física. A taxa de juros é o que chama atenção, uma vez que é reduzida em comparação a outras modalidades de crédito pessoal ofertados pelo mercado.

As duas opções são:

Empréstimo Real Fácil , com garantia de imóvel; e

Antecipação do saque aniversário do FGTS em até três anos.

1 – Real Fácil

A Caixa Econômica Federal estimou que, com essa linha de crédito, irá empresar R$ 40 bilhões nos próximos anos. O cliente terá até 180 meses para pagar o financiamento. Imóveis residenciais e comerciais poderão ser oferecidos como garantia.

Os clientes terão três opções de ofertas de juros:

Taxa fixa, sendo a mais baixa de 0,8% ao mês, para clientes com conta no banco

TR (Taxa Referencial), atualmente zerada, mais juros a partir de 0,7% ao mês

IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), mais juros a partir de 0,6% ao mês

Quem escolher os juros pelo IPCA terá um empréstimo de até 50% do valor do imóvel. Nas outras duas opções, o crédito é de até 60% do valor bem.

Os empréstimos que possuem garantia de imóvel totalizam, atualmente, apenas R$ 11 bilhões. Desse total, R$ 3,5 bilhões são operações feitas pela Caixa. No entanto, para o presidente do banco, Pedro Guimarães, há espaço para crescimento desse mercado.

“As novas condições têm como objetivo trazer maior atratividade do produto ao cliente, sendo uma linha de crédito comercial com taxas de juros menores e prazos maiores. É uma excelente oportunidade para as famílias realizarem investimentos ou readequarem seu endividamento de curto prazo, que possui juros mais altos”, disse.

2- Antecipação do saque-aniversário do FGTS

A Caixa Econômica Federal antecipou o pagamento de até 3 parcelas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), na modalidade saque-aniversário. Agora, essa nova opção poderá ser antecipada como garantia em linha de empréstimo.

“O empréstimo consiste em uma antecipação do valor do saque disponibilizado no mês do seu aniversário. O saldo do FGTS é utilizado como garantia da operação, trazendo simplicidade e agilidade para a contratação”, disse a Caixa.

Os trabalhadores terão até três anos de pagamento do recurso para crédito no valor mínimo de R$2 mil. De acordo com o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, o dinheiro será liberado digitalmente, sem necessidade do trabalhador ir até uma agência.

A taxa de juros, conforme informou o banco, é bastante atrativa: 0,99%a.m., entre os empréstimos a pessoas físicas.

“O crédito é rápido e fácil, sem burocracia. Basta acessar o Internet Banking, simular, contratar e utilizar o recurso”, disse o banco.

De acordo com o presidente da Caixa, as vantagens do empréstimo são as taxas de juros mais baratas destinadas a pessoas físicas, de 0,99% ao mês.

“Você pode antecipar um, dois e até três anos. E o valor também é variado, até o limite do saldo, tendo no mínimo R$ 2 mil”, afirmou em live.