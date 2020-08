Caixa concede crédito com imóvel como garantia; veja como funciona

Os clientes da Caixa com imóvel quitado já poderão concedê-lo como garantia e receber um empréstimo de até 60% do valor do bem.

A Caixa Econômica Federal estimou que, com essa linha de crédito, irá emprestar R$ 40 bilhões nos próximos anos. O cliente terá até 180 meses para pagar o financiamento. Imóveis residenciais e comerciais poderão ser oferecidos como garantia.

Os clientes terão três opções de ofertas de juros:

Taxa fixa, sendo a mais baixa de 0,8% ao mês, para clientes com conta no banco

TR (Taxa Referencial), atualmente zerada, mais juros a partir de 0,7% ao mês

IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), mais juros a partir de 0,6% ao mês

Quem escolher os juros pelo IPCA terá um empréstimo de até 50% do valor do imóvel. Nas outras duas opções, o crédito é de até 60% do valor bem.

Os empréstimos que possuem garantia de imóvel totalizam, atualmente, apenas R$ 11 bilhões. Desse total, R$ 3,5 bilhões são operações feitas pela Caixa. No entanto, para o presidente do banco, Pedro Guimarães, há espaço para crescimento desse mercado.

“As novas condições têm como objetivo trazer maior atratividade do produto ao cliente, sendo uma linha de crédito comercial com taxas de juros menores e prazos maiores. É uma excelente oportunidade para as famílias realizarem investimentos ou readequarem seu endividamento de curto prazo, que possui juros mais altos”, disse.