Caixa cria novas medidas para crédito imobiliário

Semana passada, a Caixa Econômica Federal anunciou novas taxas para crédito imobiliário na modalidade home equity. Essa modalidade é a que o imóvel serve como garantia do empréstimo. De acordo com Pedro Guimarães, presidente da Caixa, as novas taxas ficam disponíveis a partir de hoje, 3 de agosto, e serão as menores do mercado nacional, de até 0,90% por mês.

Essa modalidade de empréstimo faz sucesso nos Estados Unidos. No Brasil, há cerca de R$ 11 bilhões em financiamento nesse molde. Do total, 32% da fatia de mercado está com a Caixa Econômica Federal. O cliente pode oferecer imóvel, seja residencial ou comercial, como garantia para o empréstimo.

A Caixa Econômica Federal tem como expectativa aumentar em dez vezes as contratações nos próximos anos, chegando a R$ 40 bilhões. O presidente do banco afirma que, ao reduzir a taxa de juros, o segmento vira atrativo nas contratações de crédito.

Todos os contratos terão prazo máximo de 180 meses, ou 15 anos. A atualização do financiamento fica disponível para imóveis livres de ônus, que não são garantia para outro banco. Isso pode ser atualizado pela Taxa Fixa, a partir de 0,80% ao mês, Taxa Referencial de Juros (TR), a partir de 0,70% ao mês, ou Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), a partir de 0,60% ao mês.