Caixa já efetuou quase R$ 180 bilhões em pagamento do auxílio emergencial

No fim da semana passada, Pedro Guimarães, presidente da Caixa Econômica Federal, revelou que o banco não participa das discussões sobre a prorrogação do auxílio emergencial. De acordo com ele, a Caixa participa apenas como agente pagador do auxílio. Pedro Guimarães afirma que a “estrutura” do programa é discutida pelos ministérios da Economia e da Cidadania e que a “palavra final” é do presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

Durante a coletiva de imprensa, Guimarães afirmou que a Caixa já efetuou R$ 179 bilhões em pagamento do auxílio emergencial. Ao todo, 66,9 milhões de brasileiros já foram beneficiadas. Houve 109 milhões de pessoas cadastradas, analisadas e processadas. Deste total, 67,2 milhões foram consideradas elegíveis e 41,9 milhões, inelegíveis.

Guimarães também revelou que há pouco mais de 120 mil brasileiros entre a primeira análise e a reanálise. De acordo com ele, 99,9% dos cidadãos que fizeram o cadastro já foram analisados. Há ainda cadastros considerados inconclusivos. Recentemente, um novo grupo teve o cadastro aprovado. Foram 275 mil novos aprovados, que começaram a receber o auxílio no dia 28 de agosto.

Pedro Guimarães também afirmou que a Caixa já fez empréstimo de R$ 9,5 bilhões para micro e pequenas empresas. Foram R$ 7,3 bilhões de empréstimo pelo Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe), além de R$ 2,2 bilhões emprestados pela linha de crédito assistida pelo Sebrae.