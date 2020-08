Caixa Tem: Aplicativo apresenta instabilidade no pagamento de boletos

Usuários relatam, novamente, problemas no aplicativo Caixa tem. Nesta segunda-feira (10), em que ocorre o pagamento do saque emergencial do FGTS para os beneficiários que nasceram em julho, o aplicativo Caixa Tem pede 30 minutos para a liberação da função de pagamento de boletos, e após esse período, os 30 minutos permanecem.

A ferramenta fica disponível das 7h às 21h, de segunda a sexta. No entanto, segundo a Caixa, a função foi desabilitada para “melhorias preventivas”. O banco informou que a ferramenta deve voltar a funcionar ainda hoje (10).

O Caixa Tem apresenta instabilidades desde que passou a ser utilizado para o pagamento do auxílio emergencial, em abril. A fila virtual para acessar o aplicativo, que pode chegar a até duas horas de espera, é a principal barreira para os usuários. O banco reconheceu o problema e atualizou o aplicativo. No entanto, a fila persistiu.

O pagamento de boletos e as transferências via cartão virtual são duas das funções que também geraram muitas reclamações, e são funções usadas tanto pelos beneficiários do FGTS quanto do auxílio emergencial para movimentar o recurso antes do saque.

Caixa Tem com problemas? Veja como resolver

O seu aplicativo Caixa Tem está com problemas? Até então, não há uma solução específica para acessar o aplicativo sem que você possa enfrentar qualquer tipo de indisponibilidade. No entanto, existem alguns procedimentos que podem ajudar você na hora do acesso, como por exemplo: