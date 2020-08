Call of Duty: Black Ops Cold War tem trailer e data de lançamento

Nesta quarta-feira, a Activision divulgou uma tonelada de informações sobre o recém-anunciado Call of Duty: Black Ops Cold War. Contando com impressionantes screenshots e um novo trailer capturados diretamente no PS5, o próximo game da franquia trata-se de uma sequência direta de Black Ops e será a inauguração canônica da saga na próxima geração de consoles. Confira o trailer a seguir:

A campanha singleplayer de Cold War passará por locais icônicos que marcaram a bipolarização da Guerra Fria, desde a Alemanha Oriental, Vietnã, Turquia e a antiga União Soviética, levando os jogadores para a imersão definitiva em um dos conflitos mais importantes do planeta, agora com liberdade de exploração e escolhas em diálogos, possibilidade de customização do protagonista e resgatando personagens como Hudson, Woods e Mason do game original.

O modo multiplayer está previsto para ser revelado no dia 9 de setembro, mas já foi confirmado que será um modo de “próxima geração” e terá um estágio de zumbis, no qual serão explorados “experimentos sombrios da Guerra Fria responsáveis por uma nova ameaça”.

Com pré-vendas já iniciadas em todas as plataformas, a versão Standard de Cold War custa R$ 279,90 no PS4 e no Xbox One. Já as versões Cross-Gen e Edição Definitiva, respectivamente R$ 319,90 e R$ 399,90, permitirão a atualização gratuita para PlayStation 5 e Xbox Series X. Nos PCs, a versão padrão sairá por R$ 219,90 e a definitiva será R$ 319,90.



A Activision também confirmou que a compra antecipada de Black Ops Cold War dará direito à participação no período de Beta aberto ainda a ser anunciado, além de bônus cosméticos, um Operador e uma arma exclusiva para Call of Duty: Modern Warfare e Call of Duty: Warzone.

Call of Duty: Black Ops Cold War será lançado em 13 de novembro para PlayStation 4, Xbox One e PC, ganhando versões aprimoradas para a nova geração de consoles.

Confira abaixo mais imagens disponibilizadas pela publisher:

