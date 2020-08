Câmeras Canon ganham backup via Wi-Fi para Google Fotos

A Google e a Canon fizeram uma parceria para facilitar o backup de imagens na nuvem. Em seu blog, a gigante da web anunciou uma integração com o app da fabricante que facilitará o envio de arquivos para o Google Fotos.

O aplicativo Image Canon, que está disponível para download em Android e iOS, ganhou um botão de envio de imagens para o Google Fotos. Quando a opção está ativada e a câmera conectada ao app, o usuário pode enviar imagens em alta qualidade diretamente para o serviço de armazenamento em nuvem.

O backup automático pode ser ativado no app da Canon.Fonte: Google

Segundo a Google, todo o procedimento funciona via Wi-Fi, e o usuário não precisa de um cabo USB para realizar o backup. É importante ressaltar, porém, que existem algumas limitações.

Nem todas as câmeras são compatíveis com a novidade, e uma lista de produtos Canon que funcionam com a tecnologia está disponível neste site. Ainda, o backup direto para o Fotos só está disponível para usuários do serviço Google One.

O serviço de armazenamento em nuvem da companhia está disponível no Brasil e pode ser assinado por valores a partir de R$ 6,99 mensais. Além de trazer 100 GB ou mais para armazenamento, o Google One também inclui suporte especializado e compartilhamento com membros da família.

Para incentivar o uso da novidade, a Google está oferecendo 1 mês gratuito do serviço para usuários de câmeras Canon. O período de teste vale para a versão básica do Google One, que traz 100 GB de armazenamento em nuvem.