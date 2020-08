Camila Pitanga desabafa após se recuperar de malária

Camila Pitanga usou o seu perfil do Instagram, neste sábado (22), para tranquilizar os fãs e declarar que está curada da Malária, doze dias após anunciar que havia contraído a doença.

A atriz e a filha Antônia passaram por novos exames e tiveram o diagnóstico. “Estamos curadas! Ontem fizemos a verificação de cura e estamos muito felizes com o novo resultado”, comentou a artista.

Camila Pitanga, no entanto, ressaltou que as duas ainda precisarão fazer alguns exames periódicos por prevenção nos próximos meses: “É pouco provável, mas acontece da malária voltar”.

Ainda na rede social, a famosa postou uma foto da equipe médica e dos agentes de saúde que lhe atenderam. “Uma equipe grandiosa em número e capacidades. Meu agradecimento à rede SUS e esse centro de excelência que é o departamento do laboratório da Sucen”, agradeceu ela.

Cabe lembrar que Pitanga e a herdeira estavam em isolamento social numa zona de Mata Atlântica no litoral de São Paulo. Ao perceber alguns sintomas, a artista desconfiou que pudessem estar com coronavírus, mas depois descobriu que estava com malária.

“Foram 10 dias de muito sufoco. Entre picos de febre alta, calafrios e total incerteza. Havia a sombra da possibilidade de estar com COVID-19. Somente no domingo recebi o resultado negativo do meu PCR”, comentou, na época.

A famosa, então, disse: “Pois bem, uma amiga minha suspeitou que esses picos de febre associados ao fato de estar em isolamento social numa zona de Mata Atlântica no litoral de SP podia ser malária”.