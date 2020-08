Camila Queiroz faz delação sobre participação em Verdades Secretas 2

Camila Queiroz confidenciou, recentemente, que está ansiosa para “surpreender o público” com Verdades Secretas 2. Ainda sem acesso ao roteiro da trama, na qual revive a personagem Angel, a atriz afirmou que “confia plenamente em Walcyr Carrasco” como garantia de um bom enredo.

“‘Verdades Secretas’ é, sem sombra de dúvidas, um divisor de águas na minha vida. Não posso ter outro sentimento senão gratidão por esse lindo projeto. Ainda não tive tantas informações devido à covid-19. Tudo parou. Mas confio plenamente em Walcyr Carrasco“, destacou Camila em entrevista à coluna de Patrícia Kogut, no jornal O Globo.

“Só tenho bons sentimentos desde que recebi esse convite, e nenhum deles se confunde com tensão. Estou muito ávida em surpreender o público com garra e determinação“, completou a atriz, hoje no ar através de Êta Mundo Bom (2016) em Vale a Pena Ver de Novo.

A esposa de Klebber Toledo falou ainda sobre a expectativa a respeito das cenas de sexo. Parceiro de cena de Camila na produção original, Rodrigo Lombardi revelou que ficava apreensivo com as sequências sensuais que fazia com a parceira, que tinha apenas 22 anos na época.

“As borboletas na barriga continuam lá, mas não digo mais ou menos relaxada. Será sempre um enorme desafio“, adiantou a atriz ao comentar o assunto.