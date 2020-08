Canal Viva lança nova abertura para Mulheres Apaixonadas

A exibição de Mulheres Apaixonadas no Canal Viva contará com novas aberturas. Assim como na versão original, veiculada pela Globo em 2003 às 20h, a vinheta fará uso de fotos dos telespectadores. O Viva já pediu que o público envie registros – você pode participar clicando aqui.

“Vamos dar esse presente aos nossos espectadores. Para quem assistiu à novela em 2003 e não teve sua foto selecionada, esta é uma segunda chance de participar da abertura que fez história na teledramaturgia“, explica Stephanie Purwin, gerente de programação do GNT, VIVA e Mais Globosat.

O clássico de Manoel Carlos estreia na próxima segunda-feira (24), às 23h – com reapresentação às 13h30 e a todo momento no Viva Play. Em cena, a Helena de Christiane Torloni, às voltas com o casamento desgastado com Téo (Tony Ramos) e o reencontro com sua antiga paixão, César (José Mayer).

A protagonista acompanha as trajetórias da irmã Heloísa (Giulia Gam), doente de ciúme do marido Sérgio (Marcello Antony); da cunhada Lorena (Susana Vieira), em relacionamento com o “novinho” Expedito (Rafael Calomeni); da prima Estela (Lavínia Vlasak), encantada desde a adolescência pelo Padre Pedro (Nicola Siri); e da vizinha Dóris (Regiane Alves), que rejeita os avós.

Diretora da Escola Ribeiro Alves, Helena também testemunha os conflitos das professoras Santana (Vera Holtz) e Raquel (Helena Ranaldi): a primeira com problemas de alcoolismo; a segunda enfrentando a violência doméstica, por parte do ex-marido Marcos (Dan Stulbach). Também das alunas Clara (Alinne Moraes) e Rafaela (Paula Picarelli), homossexuais.

Mulheres Apaixonadas conta ainda com Camila Pitanga, Carmem Silva, Carol Castro, Carolina Dieckmann, Cláudio Marzo, Erik Marmo, Júlia Almeida, Leonardo Miggiorin, Maria Padilha, Marcos Caruso, Natália do Vale, Oswaldo Louzada, Paloma Duarte, Roberta Gualda e Rodrigo Santoro, dentre outros. Ricardo Waddington responde pela direção geral.

