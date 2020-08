Canal Viva mantém liderança na TV paga em julho

O Canal Viva seguiu na liderança do ranking dos canais mais assistidos entre as emissoras pagas em julho. Pelo segundo mês consecutivo, a estação de reprises do Grupo Globo figurou no primeiro lugar, desbancando a GloboNews, que tinha firmado tal posto desde o início da pandemia de coronavírus.

Segundo dados do Painel Nacional de Televisão (PNT), divulgados pelo colunista Ricardo Feltrin, do UOL, o Viva por números de telespectadores por minuto atingiu 153.102 pessoas x 105.445 do canal de notícias, que ficou em segundo lugar. A pesquisa mede o público nas 15 principais regiões metropolitanas.

Já na medição de pontos de audiência nos 20 canais pagos mais vistos no mesmo período, mas apenas na Grande São Paulo, principal metrópole para o mercado publicitário, a GloboNews levou vantagem, ficando em primeiro lugar ficando com 0,73 contra 0,701 do segundo colocado (Viva).

Outra curiosidade é a saída por completo da CNN Brasil em ambos os rankings, não mantendo-se nem na lista nacional, nem na da Grande São Paulo. O que demonstra uma queda brusca do canal novato...

No geral, a CNN Brasil ficou na longínqua 35ª colocação entre os canais pagos mais vistos no PNT. Na Grande São Paulo, ficou em 25º lugar.

Confira o ranking de número de telespectadores por minuto:

1º Viva – 153.102

2º GloboNews – 105.445

3º Discovery Kids – 100.910

4º Cartoon Network – 94.096

5º Discovery Channel – 92.472

6º Home & Health – 82.959

7º Universal TV – 80.672

8º Megapix – 72.937

9º Gloob – 71.312

10º AXN – 67.813

11º Multishow – 65.627

12º Nickelodeon – 57.863

13º Fox Channel – 54.053

14º TNT – 52.710

15º Space – 48.350

16º SporTV – 46.855

17º Warner Channel – 46.855

18º ID – 42.026

19º Animal Planet – 39.962

20º GNT – 38.657

Posição, canal e pontos de audiência em SP:

1º GloboNews – 0,73

2º Viva – 0,701

3º Home & Health – 0,487

4º Gloob – 0,460

5º Cartoon Network – 0,455

6º Megapix – 0,384

7º AXN – 0,382

8º Universal TV – 0,376

9º Discovery Kids – 0,364

10º Discovery Channel – 0,339

11º Multishow – 0,309

12º Nickelodeon – 0,289

13º ID – 0,280

14º TNT – 0,259

15º Fox Channel – 0,252

16º Warner Channel – 0,247

17º SporTV – 0,237

18º TLC – 0,237

19º GNT – 0,225

20º Disney Channel – 0,223