Cantor Nahim sofre ameaças por atitude com cães e desabafa

Apaixonado pelos animais, o cantor Nahim trabalha resgatando cães abandonados. No entanto, a boa ação acabou gerando ameaças para o artista.

Em conversa com o TV Fama, da RedeTV!, ele afirmou que isso não vai fazer com que ele pare de tirar os animais da rua. “Não tenho medo. Isso me motiva cada vez mais a defender esta ‘molecada’“, garantiu.

Nahim ainda explicou como costuma agir com os animais e com as ONGs do meio: “Eu ajudo com tudo. Eu vou, entro em lixão… dinheiro eu não dou”.

“Gente que se diz protetor: eu retiro das ruas, eu cuido, eu vacino eu vermifugo tudo bonitinho aí em coloco para adoção”, completou.

Vale lembrar que recentemente o cantor verificou uma denúncia de abandono, mas a notícia era fake news. Na ocasião, foi revelado que um senhor havia morrido por causa de coronavírus e, por isso, seus filhos tinham soltado os cachorros na rua.

“Não era nada disso. O senhorzinho infelizmente faleceu de causa de doença que ele já tinha, um senhor de 92 anos. Filhos já tinham falecido antes, a esposa também, então os cachorros ficaram dentro da casa“, explicou o cantor Nahim.

“Os vizinhos com tanto latido os soltaram na rua. Então, resgatamos os filhotes e foram para adoção. Pessoal, nem tudo que aparece lá (redes sociais) é verdade. 80% é mentira“, concluiu.