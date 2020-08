Capes prorroga bolsas de pesquisa por conta da pandemia

Em decorrência da pandemia do novo coronavírus, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) anunciou nesta quarta-feira, 20, que estenderá o período de vigência das bolsas de pesquisa.

A saber, uma prorrogação já ocorreu anteriormente, mantendo o repasse das bolsas por três meses. De acordo com a instituição, o principal intuito é garantir a continuidade dos estudos diante da ocasião atípica vivenciada pela sociedade.

Com a nova medida, estudantes e pesquisadores poderão continuar suas investigações científicas que terminariam no período de vigência da bolsa. A medida beneficia 20 mil bolsistas, de acordo com a própria Capes.

A instituição de ensino superior (IES), diretamente no Sistema de Controle de Bolsas e Auxílios (SCBA) deve enviar a formalização do pedido de extensão da bolsa.

Isso pode ocorrer a qualquer momento durante a vigência da bolsa, sobretudo com o beneficiário prejudicado pelos efeitos negativos causados pela pandemia. Muitos passaram por momentos díficeis no desenvolvimento de suas atividades acadêmicas

CAPES selecionou estudantes para doutorado nos EUA

Conforme publicamos aqui no Notícias Concursos, dezesseis estudantes brasileiros receberão bolsas do Programa CAPES / Fulbright de Doutorado Pleno nos EUA.

O resultado final do Edital nº 42/2018, com a relação dos selecionados e as respectivas universidades de destino, foi publicado na edição de 31 de julho do Diário Oficial. As aulas on-line terão início a partir de agosto e as presenciais em 2021.

Selecionada para o programa, Rebeca Hannah, Engenharia Elétrica e mestre em Engenharia Biomédica pela Universidade de Brasília (UnB), cursará o doutorado na Universidade Johns Hopkins.

No mestrado, ela desenvolveu um dispositivo para diagnóstico da doença arterial periférica, que pode levar à amputação, assim como aumenta riscos de infarto e AVC. Agora, trabalhará em um laboratório de ponta. “Buscarei técnicas e tecnologia para tratar essa doença, com investimento para isso. A bolsa é a melhor oportunidade de realizar pesquisa que pode ajudar pessoas”, afirma.

“Esse edital reforça uma das funções da CAPES que é a de promover a internacionalização da pós-graduação brasileira. São 16 estudantes que, com persistência e dedicação, ganham a oportunidade de estudar em instituições de alta qualidade nos Estados Unidos”, destaca Benedito Aguiar, presidente da CAPES.