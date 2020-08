Carla Diaz descobre nódulo, volta às redes sociais e faz desabafo

Ver essa foto no Instagram

Tava sumidinha daqui né?! Mas vc que me segue deve imaginar o porque… No último mês descobri um nódulo na minha tireoide, o que me deixou bem assustada. Fiz exames, repeti outros e para minha surpresa, muita gente veio falar comigo que também está/ esteve na mesma situação que eu. Me senti muito abraçada, quanto amor venho recebendo. Hoje, vim agradecer, mais uma vez essa energia positiva, agradecer também o meu @drlucianonegreiros pelo profissionalismo, sensibilidade e carinho, e dizer para vcs o que ele mesmo me disse: vida normal!! Tem vezes que a vida nos assusta, nos choca, nos deixa sem chão, ultimamente todos nós estamos vivenciando isso de alguma forma. Precisei sentir na pele para parar e olhar para mim, cuidar de mim e não viver no automático. E o mais importante, descobri que não estou sozinha. E vc que está lendo isso, também não está! Agora, nessa foto, peguei meu pijama e óculos favoritos, abri um sorriso de alívio e gratidão, enalteci meu pescoço lindo que vou continuar cuidando e coloquei um batom vermelho chamativo que me deixa mais forte, assim volto a vida normal, ou melhor, o “normal” dessa quarentena.