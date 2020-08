Carla Perez aparece deslumbrante em mansão luxuosa e fãs ficam impressionados

A dançarina Carla Perez surpreendeu seus seguidores recentemente ao aparecer deslumbrante em uma publicação. A loira decidiu se produzir para um jantar especial ao lado do marido Xanddy.

Carla usou um modelito estampado. Um dos detalhes observados pelos seguidores foi a sala de luxo da mansão do casal, composta por um piano, vários porta-retratos e artigos de decoração em tons de dourado.

“Prontíssima! Vou ali na sala jantar com o maridão… Fui, senão, ele vai dizer que atrasei“, brincou a baiana na legenda.

“Você está linda e sua casa é maravilhosa!“, observou um admirador. “Que mulher mais chique e bela. Parabéns!“, elogiou outro fã de Carla. Uma seguidora reforçou: “Tudo isso apenas um jantarzinho em casa?! Maravilhosa demais!“.

Recentemente, a musa mostrou que decidiu viajar com a família para curtir uns dias de descanso na Flórida. Em seu Instagram, a mãe de Camilly e Victor compartilhou um clique lindo enquanto renovava o bronzeado.

Com um biquíni branco e uma saída de praia, ela surgiu maravilhosa e ainda complementou o look com um chapéu e um óculos de sol preto. “Amor meu“, derreteu-se o maridão ao comentar na publicação. “Linda demais“, disparou um fã. “Aff, quanta beleza“, reparou outra. “Minha musa“, enalteceu mais uma.

Confira: