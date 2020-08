Carlinhos Mendigo ataca marca e ofende ex-colega de trabalho

Carlinhos Mendigo usou seu perfil no Instagram na última quinta-feira (30) para atacar a Natura mais uma vez, após a marca convidar Thammy Miranda para protagonizar a campanha de Dia dos Pais. Nos Stories, o humorista disparou comentários homofóbicos e preconceituosos contra o nanismo.

“Natura já se prepara para o Dia das Crianças“, escreveu Carlinhos, que postou uma foto de Tokinho, artista com quem ele trabalhou no Pânico. Para quem não sabe, o ex-colega de Mendigo tem nanismo e é gay.

Ao ver a publicação, Tokinho reagiu: “Não faça eu me lembrar, publicamente, de uma vez que você chegou num evento em São Paulo primeiro, e viu que eu estava na fila com um amigo para entrar. Você chegou no segurança e pediu pra que não autorizasse a minha entrada“.

“Acho que agora sei o motivo pelo qual se sentiu incomodado da minha pessoa, então era por eu ser gay!“, disparou o artista, que aproveitou o momento para soltar o verbo contra Carlinhos em relação a sua postura como pai.

“Carlinhos Silva, primeiramente resolva suas pendências ou, se já estão sendo resolvidas, não se preocupe com a minha pessoa ser, talvez, um garoto propaganda da Natura. E sobre ser pai, pelo visto, vi que não foi um bom e presente pai na vida do seu filho, para parar nas mãos da Justiça brasileira. Resolva isso primeiro e depois vejo se você tem oportunidade pra falar algo ou talvez opinar“, alfinetou.