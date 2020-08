Carlinhos Mendigo perde o controle e xinga muito ao criticar decisão de juíza

Carlinhos Mendigo esteve envolvido em diversas polêmicas por causa de seus posicionamentos e, principalmente, pela disputa judicial pela guarda de seu filho. A mais recente ação do caso foi o derrubamento do perfil do humorista no Instagram em território brasileiro, que ainda tem rendido assunto.

No ocorrido, Aline Hauck — ex-mulher do artista — moveu uma ação contra Carlinhos, alegando o descumprimento de uma medida protetiva, além de receber xingamentos públicos nas redes sociais. A Justiça de São Paulo acatou o pedido e fez com que o pai do garoto de 7 anos tivesse sua conta no Instagram retirada do ar.

Como a decisão é nacional, pessoas fora do Brasil ainda podem ver a conta e Carlinhos Mendigo também pode acessá-la se não estiver no país ou se usar um VPN para simular uma nova localidade. Tendo isso em vista, podemos perceber que o humorista ainda continua aparecendo no Instagram.

No site, ele publicou um trecho de uma fala do jornalista Caio Copolla, da CNN Brasil, que dizia o seguinte: “O conteúdo estatal continua sendo prévio, mas ele não se dá mais em razão do conteúdo e sim com base no emissor da mensagem, quem fala, quem diz… Ao suspender contas pessoais em plataformas online, um juiz está literalmente dizendo que tudo que aquela pessoa fala é ilegal ou que ela vai falar… Isso não é direito, isso é juiz antecipado, é julgamento de erro futuro, ou seja, é um absurdo lógico”.

“O STF está censurando pessoas antes mesmo de saber o que elas têm para falar, essa é a real… Quando o correto seria aguardar suas manifestações e aplicar os devidos remédios legais, seguindo os devidos processos legais. Isso se comprovadamente abusarem da sua liberdade de expressão, cometendo algum crime”, completa o bacharel em Direito.

Na legenda da publicação, feita no domingo (2), o famoso usou de xingamentos para criticar a ação judicial: “Censura disfarçada de democracia não é de hoje. Não irão me calar, raça de filhos da put#. A guerra só está no começo, não podemos mais dar nossas opiniões, nos defender, falar aos nossos seguidores e público fiel, expor pontos de vista, reflexões, propagar o evangelho… Coisas que amo fazer, dentre outras coisas“.

Descontrolado, Carlinhos Mendigo finalizou o texto ofendendo aqueles que se voltam contra ele e reclamou da distância do herdeiro: “Meu maior apego e amor vocês já me tiraram, que é o meu filho. Rede social, enfiem no rabo de vocês. Faço outras, seus pedaços de bosta, tolos, hipócritas imundos e nojentos“. O post chegou a ultrapassar 103 comentários, em sua maioria apoiando a atitude.

Confira: