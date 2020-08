Carlinhos promete empenho no Vasco e não escolhe posição

Após confirmar Guilherme Parede, o Vasco está perto de anunciar mais um reforço. O meia Carlinhos já esteve em São Januário e deve ser apresentado nos próximos dias.

Carlinhos já falou como jogador do Vasco e se apresentou para a torcida cruzmaltina.

“Carlinhos é um jogador que saiu novo do Brasil e ficou oito anos fora do país. O que o torcedor pode esperar de mim é que sou um cara que quer sempre vencer, sempre dar o melhor em cada jogo. É isso que Carlinhos tentará fazer no Vasco, sempre com muita vontade. Um cara guerreiro dentro de campo, que se arrisca muito. Que vai fazer de tudo para sair vitorioso em cada partida”, disse ao jornal O Dia.

O meia, que também pode atuar como volante, não escolheu posição. Para Carlinhos, o importante é ajudar o Vasco em campo.

“Eu quero ajudar o Vasco da melhor maneira possível. O que o treinador escolher, eu vou acatar. Eu quero deixar claro que eu chego para somar, não importa a posição. Como falei anteriormente, eu quero mostrar o meu valor”, declarou.

Carlinhos será o quarto reforço do Vasco para a sequência da temporada. Além do meia, os cruzmaltinos já confirmaram o zagueiro Marcelo Alves e os atacantes Ygor Catatau e Guilherme Parede.

O Vasco só estreia no Campeonato Brasileiro na quinta-feira da próxima semana, contra o Sport, em São Januário.