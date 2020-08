Carlos mostra como ficou tornozelo após pisão que causou vermelho polêmico em vitória do Corinthians

O Corinthians bateu o Mirassol por 1 a 0 e garantiu a vaga na final do Campeonato Paulista. Entretanto, o lance mais comentado do jogo não foi um gol ou uma defesa, mas sim uma expulsão.

Com 13 minutos do 2º tempo, Carlos e Juninho dividiram a bola e o meia do Mirassol atingiu o tornozelo do lateral adversário com a sola da chuteira.

Inicialmente, o árbitro Vinicius Gonçalves Dias Araújo não tinha marcado sequer a falta. O VAR o chamou para a revisão, ele foi até a tela na beira do campo e voltou com o cartão vermelho na mão.

Carlos imediatamente foi substituído e iniciou tratamento com gelo no banco de reservas. Após a partida, o jogador postou uma foto de seu tornozelo para mostrar como ficou.