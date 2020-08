Carlos Tramontina surpreende e mostra erro de gravação de programa

Afastado do SP2, da Globo, por estar no grupo de risco da Covid-19, Carlos Tramontina surpreendeu ao mostrar um momento “falha nossa” enquanto gravava para o Antena Paulista.

Aos 64 anos de idade, o jornalista segue em home office por conta da pandemia e faz as gravações da atração dominical em seu apartamento, localizado na cidade de São Paulo.

Em seu Instagram, o veterano compartilhou o vídeo em que aparece derramando uma xícara de café, sem querer, na mesa. “Erro de gravação. Isso a Globo não mostra!”, brincou o âncora do telejornal noturno da Globo.

No vídeo, Carlos Tramontina aparece falando: “O programa está ótimo, hein? E também está muito boa a minha mesa de café. Tem um bolo de banana com cobertura caramelizada”.

“Dá até pena de cortar, mas eu vou cortar um pedaço”, acrescentou o jornalista, que, em seguida, percebeu que tinha deixado a xícara de café cair.

“Olha o que eu fiz?! Me ajuda, me ajuda”, disparou o apresentador do SP2, que está sendo substituído no telejornal por Márcio Gomes.