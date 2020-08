Carol Nakamura arranca suspiros ao mostrar tatuagem íntima na web

Carol Nakamura surpreendeu seus seguidores ao postar um clique deslumbrante nas redes sociais. No registro, a atriz apareceu numa pose bem sensual, só de calcinha e blusa. Na foto, é possível ver uma tatuagem bem íntima da atriz e bailarina.

Na legenda, a modelo parabenizou o amigo fotógrafo Erick Glauber por seu aniversário.”Ontem foi aniversário do meu parceiro @erikglauberfoto, que é responsável por várias fotos lindas aqui no meu feed. Parabéns, te desejo o melhor sempre, você sabe disso né?!“.

Porém, os internautas nem repararam na mensagem e encheram a publicação de elogios, exaltando a boa forma da musa. “Tá faltando beleza no planeta pois você pegou todinha!“, brincou uma seguidora. “Que gata! Essa sim é uma mulher lindíssima!“, reforçou outro fã.

Recentemente, a ex=bailarina do Domingão do Faustão usou seu perfil no Instagram para compartilhar um momento complicado ao lado do filho Wallace. Pelos Stories, Carol publicou uma série de imagens e expôs sua dificuldade para ensinar o menino de 9 anos a ler e escrever. De acordo com ela, Wallace nunca foi à escola e vem sendo alfabetizado por agora.

“Pelo amor de Deus, voltem as aulas. Quem tem que suspirar sou eu. Vou falar uma coisa para vocês do fundo do meu coração, Jesus, me ajuda. Não tem condição psicológica para ensinar criança que não sabe ler e escrever. Não sei fazer isso“, declarou.

Na sequência, a famosa seguiu mostrando a quantidade de papéis que o filho gastou ao tentar fazer os exercícios e aproveitou para dar uma bronca no menino enquanto filmava. Em outros vídeos, Nakamura seguiu registrando as aulas. Ela apareceu explicando novamente sobre como fazer os exercícios ao filho.

Confira: