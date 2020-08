Carol Nakamura reage sobre suposto namoro do filho com Érika Januza

Carol Nakamura resolveu se posicionar sobre os boatos de que o seu filho mais velho, Juan Nakamura, de 21 anos, estaria namorando com Érika Januza, 14 anos mais velha que o rapaz. Segundo a ex-bailarina do Faustão, ela respeita a intimidade dos dois e não poderia confirmar o envolvimento.

“O Juan é muito reservado, odeia ser exposto, gosta de ficar na dele. A gente conversa até aonde ele me permite. Deixo os meus filhos à vontade para falar o que eles querem. Não exijo respostas. Acho que cada um tem seu tempo e individualidade“, garantiu à Quem.

Apesar disso, ela foi firme ao elogiar a atriz que conhece há muitos anos do meio artístico: “Eu adoro a Érika, sou amiga há anos dela, desde ‘Sol Nascente’ e fizemos ‘Saltibum’ juntas. Acho que ela é uma atriz incrível, pessoa maravilhosa e do bem, que manda uma mensagem para o mundo de empoderamento, combate ao racismo e preconceito… Ela veio para ser voz de muita gente“.

Para quem não sabe, Juan é artista plástico e no Instagram ele costuma mostrar os trabalhos que faz em paredes por aí. “Minha vida“, escreveu o jovem em uma foto que fazia sua arte.

Érika Januza, por sua vez, é atriz desde 2012. A artista estava no ar até a pausa da novela Amor de Mãe por causa do coronavírus. Na trama, a global interpreta Marina, personagem que tem o sonho de ser jogadora de tênis profissional.

Cabe lembrar que Carol Nakamura, de 37 anos, também é mãe de Wallace. Ela e o noivo, Gui Leonel, disputam a guarda do menino que conheceram no Jardim Gramacho, no Rio de Janeiro, onde havia o maior lixão da América Latina.