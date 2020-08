Carol Narizinho é especulada para A Fazenda 2020 e se pronuncia

Carol Narizinho ficou conhecida por todo o Brasil depois de se tornar assistente de palco do extinto Pânico na Band, entre abril e setembro de 2012. Depois de algumas passagens pela televisão, a loira está sendo cogitada para ser uma das participantes de A Fazenda 2020.

Em entrevista à Quem, a ex-panicat negou a ida ao reality show da Record e ainda trouxe um fato novo: “Não vou, não. Acho até engraçado pois todo ano sai esse tipo de notícia, mas na verdade nem fui consultada pela produção esse ano. Estou com diversos projetos novos na minha carreira como blogueira e atriz que sairão em breve, e muitas fashion trips assim que tudo voltar ao normal”.

Vale citar que nenhum participante pode entregar sua entrada na atração rural antes da estreia, devido ao contrato, senão corre o risco de perder a vaga na disputa pelo prêmio milionário. Na 12ª edição teremos 20 participantes, além dos 4 reservas — prevendo possíveis substituições — também confinados 15 dias num hotel, antes de entrarem na sede de Itapecerica da Serra (SP).

Anteriormente Leo Dias revelou outros possíveis 13 nomes no reality: os cantores Mariano e MC Biel; as cantoras Jojo Todynho e MC Mirella; o dançarino Tony Albuquerque; a Miss Brasil 2013 Jakelyne Oliveira; a ex-participante do Power Couple Brasil, Faby Monarca; a influenciadora digital Mariana Ferrari; a ex-noiva de Latino, Jessica Brankka; o rapper MC Krawk; o ex-participante do The Circle Brasil, JP Gadelha; além dos remanescentes do De Férias Com o Ex, Stefani Bays e Lipe Ribeiro.

Ainda em entrevista ao portal, Carol Narizinho explicou que projetos seus foram barrados devido a pandemia do novo coronavírus: “No início, foi mais complicado, mas depois fui me acostumando. Agora que as coisas estão voltando, fico até com preguiça de sair de casa. Tinha planejado diversas viagens para 2020, inclusive já estava com uma viagem marcada para Madri, na Espanha, em abril, para realizar um ensaio de fotos e tive que cancelar”.

Depois do Pânico na Band, a famosa participou da quarta temporada do Casa Bonita no Multishow, foi capa da Playboy em março de 2013, foi assistente de palco do Domingo da Gente — da Record — entre 2013 e 2014, e apresentou o Desafio das Beldades — no SBT — logo depois.