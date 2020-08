Carolina Dieckmann revela que Manoel Carlos escreveu Laços de Família para ela

A partir do dia 7 de setembro, o Vale a Pena Ver De Novo exibirá a reprise de Laços de Família (2000), portanto os artistas que participaram da trama relembraram momentos especiais. Em entrevista ao Altas Horas deste sábado (22), Carolina Dieckmann trouxe a novela de Manoel Carlos à tona e fez revelações.

Antes disso, a atriz havia feito Por Amor, do mesmo autor, em 1998, só que na reta final da trama ela perdeu o bebê que estava esperando: “Quando eu estava gravando o finalzinho [de Por Amor] eu estava grávida e perdi um bebê, justo naquela semana em que a personagem ficava grávida e tinha o final feliz da personagem, que eu teria que gravar na semana seguinte“.

“A Vera Holtz, que fazia minha mãe, me falou: ‘você não vai conseguir fazer essa cena que você está grávida’. Ela ficou preocupada comigo, por tudo que eu tinha que mostrar de alegria por ser o final de uma novela e o quanto eu estava passando de dor, assustada… Eu tinha 18 anos, estava muito mexida“, continuou Carolina, exalando o apoio pessoal que recebeu de sua colega de cena, na ocasião.

A loira citou uma fala de Manoel Carlos e afirmou que o dramaturgo escreveu a novela pensando nela: “Fala para Carol ficar tranquila que eu vou tirar essas cenas, vou reescrever, vou colocar alguém falando por telefonema… Eu vou escrever uma novela para a Carolina, fala para ela isso“.

E continuou, revelando uma segunda inspiração: “Eu escrevi essa novela para você para a Vera Fischer. Se uma das duas não fizer, não vai ser essa novela“. Vera Fischer, também entrevistada por Serginho Groismann no semanal da Globo, interpretou Helena (sua mãe) e ambas brigavam pelo mesmo homem, o Edu (Reynaldo Gianecchini).

Um momento marcante de Laços de Família foi a cena em que Carolina Dieckmann precisou raspar o cabelo, visto que sua personagem, Camila, tinha leucemia. Sobre isso, a protagonista ponderou: “Eu não sei onde começa a Camila e termina a Carolina. Eu não me preparei para aquela cena porque ela não existia, não foi escrita. Aí, me falaram que iam me gravar raspando a cabeça porque iam usar em uma campanha de doação de medula“.

Também citando o fato que o Video Show e o Fantástico acompanharam os bastidores da cena, em tempo real, Carolina descreveu o roteiro passado por Ricardo Waddington, o diretor: “Ele falou para eu não rir, porque não teria como voltar. Ele não me pediu pra chorar, não me pediu nada, deixou eu sentir o que eu tinha para sentir. Naquele momento começou a passar tanta coisa na minha cabeça, das pessoas que estariam doando medula por causa daquela cena, até a pessoa que chega ao ponto de raspar a própria cabeça por causa de uma doença… É uma entrega“.

