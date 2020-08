Cartão da Caixa para negativados tem 95% do limite para crédito

A Caixa Econômica Federal (CEF) anuciou o lançamento do Cartão de Crédito Caixa Simples. A opção, conforme o banco, é destinado para aposentado ou pensionista do INSS, com menos de 75 anos, que quer curtir a vida com toda a segurança.

“Ele oferece as mesmas facilidades dos cartões de crédito convencionais para você fazer suas compras em lojas físicas e pela internet, no Brasil ou no exterior,” disse o banco.

Como é consignado, conta com a facilidade do desconto de parte do pagamento da fatura, referente à margem de 5% no benefício INSS, sendo essa a principal diferença em relação ao cartão de crédito convencional: parte do valor da fatura é descontado automaticamente no benefício.

Além disso, 95% do limite de crédito pode virar dinheiro na conta. Para isso, é necessário solicitar isso no momento da contratação. Sobre esse valor, incorre a cobrança de juros rotativos + IOF contabilizados do dia do crédito em conta ao dia do pagamento da fatura.

Vantagens

É com anuidade zero. Você tem isenção de anuidade e paga apenas a tarifa de R$ 15 para emitir o cartão, podendo parcelar esse valor em até 3x na fatura. Depois você só paga o que gastar, sem mensalidade ou anuidade.

A taxa de juros é mais em conta. Até 3x menor que a de um cartão convencional. Apenas 2,85% ao mês para o uso do rotativo.

Sem consulta ao SPC ou Serasa. Sem burocracia. Fácil e Simples. Se você tem débitos junto à Caixa, regularize antes da contratação.

Check-up Lar. Você conta com um profissional especializado para fazer pequenos reparos na sua casa, como revisões elétricas e hidráulicas, instalação de prateleiras, cortinas e persianas, limpeza de caixa d’água e outros, podendo acionar o serviço até três vezes ao ano.

Clube Elo Mania Caixa. Quem tem o Cartão de Crédito Caixa Simples tem acesso a diversos produtos e serviços com desconto.

Como faz para contratar?

O Cartão Caixa Simples está disponível para contratação nas agências de todo o Brasil, aos aposentados e pensionistas do INSS com menos de 75 anos.

Documentos necessários. O que você precisa ter em mãos na hora de pedir seu cartão: