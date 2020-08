Casa de Bomba do SAAE é invadida em povoado de Penedo

Já não basta o árduo trabalho em que os funcionários do Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE Penedo estão realizando durante essa época de pandemia, agora os mesmos, além da população do Povoado Itaporanga, amargam mais uma notícia triste que foi o arrombamento da Casa de Bomba do SAAE no referido local.

O crime foi constatado na manhã desta quarta-feira (12). A instituição já está providenciando um boletim de ocorrência para oficializar o crime, como também os devidos procedimentos para os reparos.

Foi possível notar algumas avarias no pé do portão que dá acesso à casa de bomba da autarquia municipal. Felizmente a bomba não foi levada, pois a mesma estava submersa.

O SAAE recomenda que qualquer crime contra o seu patrimônio seja comunicado as autoridades policiais, bem como ao próprio SAAE.