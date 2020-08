Casado com venezuelano, ex-BBB fala sobre orientação sexual

Participante do BBB4, Cristiano Carnevale não mora mais no Brasil. Há três anos, o ex-brother viajou a trabalho para o Chile, se apaixonou pela venezuelano César, e os dois acabaram ficando por lá.

“Foi puro acidente! (risos) Fui convidado para dançar em uma festa no Chile, aí conheci meu parceiro atual e acabei vindo pra cá. A vinda para o Chile, na verdade, só aconteceu porque já havia a vontade de mudar de país”, contou o dançarino ao Gay.blog.br.

Quinze anos após o BBB, Cristiano ainda lembra com carinho da experiência, mas revelou que agiria um pouco diferente. “Foi uma experiência ímpar. Consegui por méritos próprios essa conquista. Não me arrependo e participaria outra vez“, garantiu.

“Claro, com uma postura mais presente, porém sempre sendo eu e me jogaria muito mais nas festas. Não ter me assumido na época me deixou travado, me preocupava muito com minha mãe e a opinião alheia”, analisou o ex-brother.

“Aliás acho que o povo que entra deve parar de pensar e apenas sentir. Independentemente de ganhar ou não. Apenas viva! Porque essa memória fica para sempre. Aprendi muito ali, mas o maior aprendizado mesmo veio muito depois”, completou.